خبير عسكري: ترامب يريد التهدئة ونتنياهو يحاول التصعيد.. وأمريكا تسعى لاحتواء جبهة لبنان

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان جاء رغم وجود ضغوط أمريكية واضحة لخفض التوتر، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد التطورات الأخيرة.

وأوضح "فرج" خلال تصريحات ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الإدارة الأمريكية باتت ترى أن استمرار التصعيد يهدد فرص التوصل إلى تفاهمات أوسع في المنطقة، خاصة مع ارتباط الملفات اللبنانية والإيرانية ببعضها البعض.

وأشار إلى أن بعض التقديرات داخل واشنطن كانت تراهن على أن الضغوط العسكرية ستؤدي إلى اضطرابات داخل إيران، إلا أن هذا السيناريو لم يتحقق بالشكل المتوقع، ما دفع الإدارة الأمريكية لإعادة حساباتها.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتحرك حاليًا لاحتواء التصعيد في لبنان، لافتًا إلى وجود تحركات واجتماعات برعاية أمريكية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لبحث خفض التوتر.

وشدد اللواء سمير فرج على أن نتنياهو سيحاول الاستمرار في الضغط والتصعيد، لكن المصالح الأمريكية والإيرانية تميل حاليًا نحو التهدئة، مضيفًا: "ترامب يريد تهدئة الأوضاع، وإيران لا تريد استمرار المواجهة، لذلك فرص خفض التصعيد تبدو أكبر خلال الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الملف اللبناني قد يشهد هدوءًا نسبيًا خلال المرحلة المقبلة، مع تركيز واشنطن على الملفات الإقليمية الأكثر إلحاحًا.