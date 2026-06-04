أسامة كمال يطرح تساؤلات حول التصعيد الإقليمي: استهدافات غير مباشرة ودور أمريكي غامض في المنطقة

طرح الإعلامي أسامة كمال خلال تقديمه برنامج “مساء DMC” مجموعة من التساؤلات والتحليلات بشأن تطورات المشهد الإقليمي، خاصة ما يتعلق بالتوترات بين إيران والولايات المتحدة وانعكاساتها على دول الخليج.

وقال كمال إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وجّه رسالة أكد فيها أن “أعداء إيران بعد هزيمتهم في المعركة يسعون لإثارة الفتنة بين الشعب، وأن أي عمل من شأنه بث الإحباط بين المواطنين يُعد مساعدة للعدو”، مشيرًا إلى أن الرسالة تم تلاوتها خلال مراسم إحياء ذكرى وفاة الخميني وليس عبر خطاب رسمي مباشر.

وتطرق كمال إلى ما أشار إليه تقرير لشبكة CNN، خلال مقابلة إعلامية، حول أسباب استهداف مصالح مرتبطة بحلفاء الولايات المتحدة في الخليج بدلًا من استهداف مباشر لأمريكا أو إسرائيل، معتبرًا أن بعض التحليلات تربط ذلك باعتبارات تتعلق بتأثير أسعار النفط والرأي العام داخل الولايات المتحدة.

وأضاف أن بعض الخبراء وصفوا وقف إطلاق النار بأنه “شكلي”، مرجحين أن بعض التحركات الإيرانية تعكس توجهًا نحو التصعيد عبر استهداف مصالح حلفاء واشنطن، في حين رأى آخرون أن طبيعة الاستهدافات تمثل تصعيدًا مختلفًا عندما تشمل منشآت مدنية أو حيوية في دول وسيطة.

وفي ختام حديثه، طرح أسامة كمال تساؤلات حول طبيعة الدور الأمريكي في المنطقة، ومدى وضوح التزامه تجاه حماية دول الخليج، متسائلًا عن أسباب غياب الموقف الأمريكي الحاسم تجاه التطورات الأخيرة، وكذلك حقيقة استمرار أو توقف وقف إطلاق النار في ظل تصاعد الأحداث.