قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الجمعة والسبت 2026 في مصر.. حرارة مرتفعة ورياح مؤثرة
رسميًا.. وائل جمعة مديرًا للكرة بالأهلي خلفًا لوليد صلاح الدين
ثورة تصحيح.. الأهلي يعلن الراحلين والمعينين في القطاعات
جيش الاحتلال يزعم تصفية أربعة من مسئولين عن تأمين كبار قادة حماس
ذروة الموجة الحارة غدًا.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة نجم فرانكفورت.. والعقبة المالية تهدد الاتفاق
من شاشات الموبايل إلى زنازين الآداب .. سقوط مدوٍ لصانعات العري بضربات أمنية حاسمة | صور
شرّفيني في البيت .. ياسمين عز تفتح النار على مسؤول بالتعليم بعد طلب مثير لوالدة طالبة
الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 100 مليون يورو لدعم الجيش اللبناني
برنامج الأغذية العالمي ووكالة التعاون الدولي الكورية يدعمان اللاجئين بمصر
صيف 2027 | تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة لجمهور كريم عبدالعزيز
فيديو مسيء للفن | وزيرة الثقافة تحيل المسؤولين بـ بيت الخانكة للتحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير فرج : أمريكا لا تريد الحرب وإيران ترفضها .. وهدف واشنطن تحوّل من النووي إلى هرمز

سمير فرج
سمير فرج
رحمة سمير

أكد اللواء سمير فرج، خلال تصريحات ببرنامج "الحياة اليوم"، أن المشهد الإقليمي بات شديد التعقيد والتشابك، موضحًا أن التطورات المتلاحقة في المنطقة تجعل قراءة المسار الحالي أكثر صعوبة رغم الخبرات السياسية والعسكرية المتراكمة.

وأشار إلى أن الصراع لم يعد يدور فقط حول الملف النووي الإيراني، بل انتقل إلى مرحلة جديدة ترتبط بمضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة، معتبرًا أن الأولويات الأمريكية تغيّرت من منع امتلاك إيران للسلاح النووي إلى ضمان استمرار فتح المضيق وعدم تهديد المصالح الاستراتيجية.

وأوضح فرج أن الولايات المتحدة لا تبدو راغبة في الدخول بحرب جديدة، كما أن إيران أيضًا لا تسعى إلى مواجهة شاملة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يظل الطرف الأكثر استفادة من استمرار التصعيد، في ظل حسابات سياسية داخلية وضغوط مرتبطة بمستقبله السياسي.

وشدد على أن عامل الوقت أصبح عنصرًا ضاغطًا على جميع الأطراف، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تواجه اعتبارات داخلية وخارجية قد تجعلها تتجنب أي عملية عسكرية واسعة خلال الفترة المقبلة.

ورجّح اللواء سمير فرج استمرار الخيارات الأمريكية في إطار الضغوط السياسية أو الضربات الجوية المحدودة دون الانزلاق إلى حرب برية، مؤكدًا أن احتمالات الغزو البري لإيران تظل مستبعدة بشكل كبير في المرحلة الحالية.

الملف النووي الإيراني المشهد الإقليمي وإيران الحرب أمريكا واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

مدحت شلبي

هل يشارك الأهلي بدلًا من الزمالك في أفريقيا؟.. مدحت شلبي يرد

اجتماع الحكومة

قرار حكومي هام بشأن ترقيات الموظفين من يوليو وعلاوة بنسبة 5%

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

يبدأ بعد 16 يوم | جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

ترشيحاتنا

ورشة التوعية بمهنة القبالة في مصر

التمريض: ارتفاع معدلات الولادة القيصرية يفرض التوسع في تأهيل القابلات

طلعت مصطفى

بمبيعات 130 ملياراً في 2025.. مجموعة طلعت مصطفى تتربع على عرش الساحل الشمالي منفردة

ايركايرو

القنصلية المصرية في فرانكفورت تحتفل بـ 46 عامًا على التعاون بين القاهرة والبلدية الألمانية

بالصور

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ليست الأدوية فقط.. عادة يومية بسيطة تحافظ على صحة كبار السن

التمارين الرياضية لا تقل أهمية عن الأدوية للحفاظ على صحة كبار السن
التمارين الرياضية لا تقل أهمية عن الأدوية للحفاظ على صحة كبار السن
التمارين الرياضية لا تقل أهمية عن الأدوية للحفاظ على صحة كبار السن

شعر الذقن عند النساء.. متى يكون طبيعيا ومتى يستدعي زيارة الطبيب؟

ما سبب ظهور شعر الذقن عند النساء؟
ما سبب ظهور شعر الذقن عند النساء؟
ما سبب ظهور شعر الذقن عند النساء؟

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد