مصدر إيراني: الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي

عرضت قناة إكسترا نيوز، خبرا عاجلا يفيد بأن هناك مصدرا إيرانيا قال لرويترز، إن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.



وأضاف مصدر إيراني لرويترز، أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، كشف مسئول أمريكي، لموقع أكسيوس الإخباري عن بنود الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، والمزمع إعلانه قريبا لوقف الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي بعد هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك ضد طهران.

وتنص مسودة الاتفاق على مذكرة تفاهم قابلة للتمديد بالتراضي لمدة 60 يومًا، حيث ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء إلى إمكانية إعلان الاتفاق اليوم الأحد رغم عدم اعتماده نهائيًا.

وأوضح المسؤول الأمريكي لأكسيوس، أن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يشمل إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران ببيع النفط بحرية مقابل مفاوضات لكبح برنامجها النووي، إلى جانب موافقة إيران على إزالة الألغام من مضيق هرمز والسماح بحرية الملاحة دون رسوم عبور.

ووفقا للمسودة، ترفع الولايات المتحدة حصار الموانئ الإيرانية وتمنح إعفاءات من العقوبات لتصدير النفط، إلا أن تقرير "أكسيوس" كشف أن واشنطن ترفض رفع العقوبات بشكل دائم أو الإفراج الكامل عن الأموال المجمدة قبل تنازلات إيرانية ملموسة.