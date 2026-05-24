نيويورك تايمز: إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب

قالت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في الاتفاق الذي أعلنه ترامب.

تابعت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

اكدت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: المقترح أجل الحسم في تفاصيل تخلي إيران عن اليورانيوم إلى محادثات مقبلة.

أردفت نيويورك تايمز عن مسؤولين: المقترح لم يحسم الكيفية التي ستتخلى بها إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

اضافت نيويورك تايمز: أي اتفاق سيتضمن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، لكن إيران لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الأكبر من أصولها المجمدة إلا باتفاق نووي.