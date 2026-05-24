تخيّل أنه يسوع المسيح .. الكشف عن هوية مُنفذ حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض

جرى الكشف عن هوية المسلح الذي أطلق النار قرب البيت الأبيض، وحاول تجاوز نقطة التفتيش المحيطة بالمقر.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المسلح يُدعى ناصر بيست، ويبلغ من العمر 21 عامًا، وينحدر من ولاية ماريلاند الأمريكية.

وأشارت التقارير إلى أنه أُصيب برصاص عناصر الخدمة السرية، وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى.

كما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن بيست كانت له سوابق عدة، وكان يعاني اضطرابات نفسية.

ووفقًا لشبكة فوكس نيوز، فإن الخدمة السرية احتجزته سابقًا، في 26 يونيو 2025، بتهمة استفزاز عناصرها وتهديدهم، ثم احتجزته مرة أخرى في 10 يوليو 2025 بعد دخوله منطقة محظورة.

وأضافت التقارير أن بيست كان يعتقد أنه «يسوع المسيح»، كما سبق أن خالف أمرًا قضائيًا يمنعه من الاقتراب من مقر إقامة دونالد ترامب.

ولم تصدر، حتى الآن، تفاصيل رسمية إضافية بشأن دوافع الحادث أو ملابساته.