ترامب يكشف تفاصيل مُحادثاته مع الرئيس السيسي وقادة الشرق الأوسط.. ورئيس وزراء باكستان يُقدّم له التهنئة

هنّأ رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده الاستثنائية لإحلال السلام وإجرائه اتصالات مُثمرة مع قادة المنطقة.

وأضاف رئيس وزراء باكستان: المباحثات سمحت بتبادل وجهات النظر ودفع جهود السلام بما يكفل إحلال سلام دائم في المنطقة.

وتابع رئيس وزراء باكستان: سنواصل مساعينا الرامية إلى إحلال السلام بكل صدق وإخلاص ونأمل أن نستضيف الجولة القادمة من المحادثات في القريب العاجل .

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى "مُحادثات مثمرة للغاية" مع عدد من القادة حول إيران وقضايا تتعلق باتفاق السلام.

وقال ترامب إن ما تبقى هو وضع الصيغة النهائية لنص الاتفاق، وسيتم فتح مضيق هرمز أيضاً.

وأعلن ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أمس السبت: “ أجرينا محادثة جيدة للغاية مع محمد بن سلمان آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، ومحمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ومحمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء قطر، والوزير علي الذوادي، من قطر، والمشير عاصم منير أحمد شاه، من باكستان”.

وتابع ترامب: "أجرينا اتصالات برجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، وعبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، وحمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، حول الجمهورية الإيرانية وجميع المسائل المتعلقة بمذكرة تفاهم بشأن السلام".

لم يتبق سوى إتمام الإتفاق

قال الرئيس الأمريكي إن هذه المحادثات جرت بشأن إيران وجميع القضايا المتعلقة بمذكرة تفاهم بشأن السلام، مضيفاً: "لقد تم التفاوض على هذا الاتفاق إلى حد كبير بين الولايات المتحدة والجمهورية الإيرانية والدول المختلفة التي تم ذكرها، ولم يتبق سوى إتمامه".

كما وصف ترامب مكالمة ومحادثة منفصلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "جيدة جداً".

وأشار إلى أن "الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية قيد المراجعة حاليًا وسيتم الإعلان عنها قريبًا".

أكد ترامب قائلاً: "بالإضافة إلى العديد من بنود الاتفاقية الأخرى، سيتم إعادة فتح مضيق هرمز أيضاً".

مصير اليورانيوم

وقد أكد ترامب مراراً أنه لن يقبل إلا باتفاق يتناول أيضاً مسألة تخصيب اليورانيوم ومصير احتياطيات اليورانيوم المخصبة في إيران.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق أن طهران وواشنطن في المراحل النهائية من المحادثات بشأن مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع. ووفقًا لإسماعيل بقائي، تتضمن المذكرة قضايا مثل الفتح التدريجي لمضيق هرمز، ورفع الحصار الأمريكي، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وأضاف بقائي أنه بعد التوقيع المحتمل على مذكرة التفاهم هذه، ستبدأ المفاوضات لمدة تتراوح بين 30 و 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً.