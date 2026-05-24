ما حكم الوقوف بعرفة قبل الزوال فقط؟ .. دار الإفتاء تجيب
أخبار العالم

ذعر في البيت الأبيض .. عملية إطلاق نار قرب نقطة تفتيش ومقتل المهاجم | شاهد

جهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض
محمد على

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية -نقلاً عن جهاز الخدمة السرية بالبيت الأبيض- بمقتل المشتبه به في الهجوم المسلح قرب البيت الأبيض متأثرًا بإصابته.


مقتل المهاجم

وأعلنت الخدمة السرية الأمريكية (USSS) أن المشتبه به في حادث إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض قد توفي بعد أن أطلق عليه ضباط الشرطة النار.

وقالت الخدمة السرية الأمريكية إن رجلاً اقترب من نقطة تفتيش أمنية بالبيت الأبيض بعد الساعة السادسة مساءً بقليل بالتوقيت المحلي، وأخرج سلاحاً من حقيبته وبدأ بإطلاق النار على الضباط.

تفاصيل حادثة إطلاق النار 

وقال أنتوني جوليلمي، رئيس قسم الاتصالات في جهاز الخدمة السرية الأمريكية: "ردت شرطة الخدمة السرية بإطلاق النار وأصابت المشتبه به الذي تم نقله إلى مستشفى في المنطقة حيث تم إعلان وفاته".

وأضاف: "أصيب أحد المارة أيضاً بنيران الأسلحة النارية أثناء إطلاق النار".

أبلغت الخدمة السرية الأمريكية شبكة NBC News، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المار قد أصيب بنيران المشتبه به الأولية أو خلال تبادل إطلاق النار اللاحق.

وذكر البيان أن الضباط المعنيين لم يتعرضوا لأذى وأن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

ترامب داخل البيت الأبيض 
 

كان الرئيس دونالد ترامب، الذي تم إطلاعه على الأمر موجودا داخل البيت الأبيض.


30 طلقة نارية 


يأتي هذا التحديث بعد أن ذكرت شبكة NBC News أن فريقها من المراسلين في البيت الأبيض سمع ما بين 20 و 30 طلقة نارية أثناء تجمعهم في الحديقة الشمالية في حوالي الساعة 6:04 مساءً بالتوقيت المحلي.

تم إدخال المراسلين على عجل إلى غرفة الإحاطة الصحفية في البيت الأبيض من قبل عملاء الخدمة السرية حيث تم إغلاق المبنى، قبل رفع القيود بعد حوالي 40 دقيقة.


تم وضع شريط مسرح الجريمة على الرصيف حيث وقع إطلاق النار، وقام ضباط من جهاز الخدمة السرية الأمريكية بوضع عشرات العلامات البرتقالية للأدلة على الأرض.

