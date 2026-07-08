الاتحاد المصري لكرة القدم يشكر الرئيس السيسي على الدعم المستمر

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بخالص الشكر والتقدير إلى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعم الكبير والمتواصل الذي حظي به المنتخب الوطني منذ تولي مجلس إدارة الاتحاد مسؤولية إدارة الكرة المصرية، وما وفرته مؤسسات الدولة من كل سبل الدعم والرعاية، إيمانًا بأهمية الرياضة ودورها في رفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.

وتقدم الاتحاد،خلال بيان رسمي، بخالص الشكر والتقدير إلى جماهير الكرة المصرية داخل مصر وخارجها، وإلى الجماهير العربية والأفريقية التي ساندت المنتخب الوطني طوال مشواره في بطولة كأس العالم 2026..

كما وجه التحية إلى الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبي المنتخب الذين قدموا أداءً مشرفًا وعكسوا روح وإصرار الكرة المصرية، وكانوا خير سفراء لمصر في أكبر محفل كروي عالمي.

وأعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن بالغ استيائه من الأداء التحكيمي في مباراة أمس بقيادة الحكم الفرنسي، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء.

وأكد الاتحاد تمسكه بحقوق المنتخب الوطني، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة.

وواصل اتحاد الكرة :رغم انتهاء مشوار المنتخب في البطولة، فإن الفخر بما قدمه لاعبونا سيظل قائمًا، بعد أن أظهروا التزامًا وروحًا قتالية نالت احترام الجميع، وقدموا صورة مشرفة لكرة القدم المصرية.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن ما تحقق في هذه البطولة يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الكرة المصرية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، لتنفيذ مشروع قومي شامل لتطوير كرة القدم، وتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف المواهب، وبناء أجيال جديدة تواصل رفع اسم مصر في المحافل القارية والدولية.