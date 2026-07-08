ناقد: منتخب مصر كسب احترام العالم أمام الأرجنتين

أكد الناقد الرياضي محمد عصام أن منتخب مصر حقق العديد من المكاسب رغم الخسارة أمام منتخب الأرجنتين، مشيرًا إلى أن النتيجة لا تعكس ما قدمه الفريق داخل الملعب.

وقال خلال مادخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "أنا مش هقدر أقول هاردلك للمنتخب، لأن المنتخب حقق مكاسب كبيرة جدًا، بغض النظر عن النتيجة، وإذا خسرنا فهي نتيجة بفعل فاعل، لكننا كسبنا الكثير، واكتسبنا حب الجمهور وتعاطف الجماهير في العالم كله، ونجوم العالم أكدوا أن مصر كانت تستحق الفوز".

وأضاف: "ما حدث كان سرقة في وضح النهار أمام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي كان حاضرًا، والجميع شاهد ما تعرض له منتخب مصر، كما أن البطولة شهدت مواقف مشابهة من قبل، وهو ما يجعلني أعتبرها بطولة فاشلة تنظيميًا، والمسؤولية تقع على الاتحاد الدولي لكرة القدم والولايات المتحدة".

وتابع: "لن أتحدث كثيرًا عن بطولة يتم فيها إلغاء عقوبة طرد بعد تدخل رئيس دولة، فماذا يمكن أن ننتظر من بطولة يحدث فيها ذلك؟".