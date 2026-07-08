هشام ماجد يدعم منتخب مصر: شرفتونا ومتعتونا ووحدتوا الشعب

حرص الفنان هشام ماجد على توجيه رسالة دعم لمنتخب مصر، عقب انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بالأداء الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني طوال البطولة.

وكتب هشام ماجد عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «شكرًا رجالة المنتخب، مدرب ولعيبة وجهاز فنى.. شرفتونا ومتعتونا ووحدتونا ورفعتوا راسنا قدام العالم».

وحظيت رسالة هشام ماجد بتفاعل واسع من متابعيه، الذين أشادوا بما قدمه منتخب مصر في البطولة، رغم انتهاء المشوار بالخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، مؤكدين أن الفراعنة قدموا أداءً مشرفًا نال احترام الجماهير



يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.