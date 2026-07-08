مصطفى غريب يدعم منتخب مصر بعد الخروج من المونديال: حلمنا وحققنا حاجات كبيرة.. ولنا عودة

حرص الفنان مصطفى غريب على توجيه رسالة دعم لمنتخب مصر، عقب انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا فخره بما قدمه اللاعبون خلال البطولة رغم الخروج من منافسات دور الـ16.

وكتب مصطفى غريب: «حلمنا وسعينا وانبسطنا وحققنا حاجات كبيرة»، مشيدًا بما حققه المنتخب من إنجاز خلال البطولة.

ووجه مصطفى غريب الشكر إلى المدير الفني حسام حسن، وقائد المنتخب محمد صلاح، وجميع لاعبي الفراعنة، مؤكدًا: «شكرًا لحسام حسن ومحمد صلاح وكل اللاعبين.. ولنا عودة بنجاحات جديدة كبيرة».

واختتم رسالته بالتأكيد على ثقته في قدرة المنتخب على العودة بشكل أقوى خلال الاستحقاقات المقبلة، بعد الأداء المشرف الذي قدمه في كأس العالم



يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.