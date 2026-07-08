عبدالغني دياب: 70% من قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية.. فيديو

أكد عبدالغني دياب، رئيس وحدة الدراسات بمركز العرب للأبحاث، أن ملف نزع سلاح الفصائل الفلسطينية كان أحد أبرز القضايا التي شهدت مفاوضات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، في اجتماعات احتضنتها القاهرة برعاية مصرية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "هذا المطلب كان أحد المطالب التي شهدت مفاوضات كبيرة جدًا، واحتضنتها القاهرة خلال الأيام الأخيرة، وكانت هناك اجتماعات برعاية مصرية بين الفصائل الفلسطينية للوصول إلى حل لهذه النقطة".

وأضاف: "الحديث لا يتعلق بسلاح حماس فقط، وإنما بسلاح الفصائل الفلسطينية كلها، وبالتالي فإن الجانب الفلسطيني، لا يرغب في أن تتم هذه الخطوة بالمجان".

وتابع: "هناك تحديات يفرضها الطرف الآخر باعتباره قوة احتلال، ولذلك فإن هذه القضية ترتبط بمجموعة من الالتزامات المتبادلة".

وأوضح أن الأوضاع الميدانية في قطاع غزة تجعل تنفيذ هذا الطرح دون ضمانات أمرًا بالغ الصعوبة، قائلاً: "قطاع غزة كان قبل الحرب شريطًا ضيقًا يضم أكثر من مليوني إنسان، والآن أصبح نحو 70% من القطاع تحت سيطرة إسرائيل فيما يسمى بالمناطق الصفراء".