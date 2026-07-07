الخارجية الفرنسية: نأمل أن تمهد استقالة حماس الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة

أعرب مصدر مطلع بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية عن أمل باريس في أن يفتح التطور الأخير، عقب إعلان حركة حماس استقالة حكومتها في قطاع غزة، الطريق أمام تهيئة الظروف اللازمة لنشر اللجنة الوطنية لإدارة غزة؛ بما يمكّنها من الإعداد لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

وقال المصدر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، "علينا أن نعزز الضغط على جميع الأطراف من أجل تنفيذ خطة السلام في غزة، في وقت لا يزال فيه الوضع الإنساني في القطاع كارثيًا".

وشدد على أن موقف باريس واضح بشأن إدارة غزة، مضيفًا "وفقًا لإعلان نيويورك وخطة السلام التي أقرها قرار مجلس الأمن رقم 2803، يجب نزع سلاح حركة حماس واستبعادها من إدارة القطاع".

وكانت حركة حماس قد أعلنت، أمس الاثنين، استقالة لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتسليم مهام إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار المصلحة الوطنية وإزالة الذرائع التي يستخدمها الاحتلال.