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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد منصور: المنتخب المصري أدخل الفرحة إلى قلوب أهالي غزة

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن

أكد محمد منصور، المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أن مباراة المنتخب المصري أمام الأرجنتين منحت سكان قطاع غزة جرعة من الأمل والسعادة، رغم ما يمرون به من أوضاع إنسانية صعبة، مشيرًا إلى أن الحدث الرياضي تجاوز حدود المنافسة ليحمل رسائل تضامن ووحدة.

وقال منصور، خلال مداخلة مع برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية  ON، من مدينة دير البلح، أن الأهالي حرصوا على متابعة اللقاء من خلال ثلاثة مواقع خُصصت لعرض المباراة، حيث شهدت إقبالًا واسعًا من مختلف الفئات.

وأشار إلى أن الفلسطينيين تفاعلوا بحماس مع مجريات المباراة، وساندوا المنتخب المصري طوال اللقاء، مؤكدًا أن أجواء التشجيع عكست عمق الروابط بين الشعبين المصري والفلسطيني.

 سكان القطاع

وتابع أن لحظات تسجيل أهداف المنتخب المصري صاحبتها مظاهر فرح واحتفالات بين المواطنين، فيما اختُتمت المباراة بمشاعر مؤثرة، حيث عبّر كثيرون عن امتنانهم لمصر وسعادتهم بما حققه المنتخب، معتبرًا أن هذه اللحظات أعادت البهجة إلى سكان القطاع، ولو لساعات قليلة.

محمد منصور غزة المنتخب المصري الأرجنتين

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