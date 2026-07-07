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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"داليا الباز" تشيد بأداء منتخب مصر.. وتوجّه بتصميم طابع بريد تذكاري

رئيس مجلس إدارة البريد المصري
رئيس مجلس إدارة البريد المصري
قسم اخبار البلد


أعربت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، عن خالص تقديرها واعتزازها بما قدمه منتخب مصر الوطني لكرة القدم خلال مشواره في بطولة كأس العالم، مؤكدة أن ما حققه المنتخب بالوصول إلى دور الـ16، بعد غياب طويل عن هذا الدور، يُعد إنجازًا تاريخيًا يعكس الروح القتالية والعزيمة اللتين تحلى بها اللاعبون طوال منافسات البطولة.


وتقدمت داليا الباز بالشكر إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري على ما بذلوه من جهد وما قدموه من أداء مشرف، مؤكدة أن هذا الإنجاز سيظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، ودافعًا إلى تحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل.


وفي إطار الاحتفاء بهذا الإنجاز الوطني، وجّهت الأستاذة داليا الباز بتصميم طابع بريد تذكاري يوثق هذا الحدث التاريخي، تخليدًا لما حققه المنتخب المصري في بطولة كأس العالم، وتأكيدًا على دور البريد المصري في توثيق المناسبات الوطنية والإنجازات التي تبقى محفورة في ذاكرة الوطن.

داليا الباز أداء منتخب مصر رئيس مجلس إدارة البريد المصري منتخب مصر الوطني لكرة القدم

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