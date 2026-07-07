تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: شكرا أبطال منتخب مصر

تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر والتقدير لمنتخب مصر الوطني على الأداء المشرف والروح البطولية التي ظهر بها طوال مشواره في كأس العالم.

واكدت تنسيقية شباب الاحزاب قائلة في بيان لها،:"لقد بذلتم أقصى ما لديكم حتى اللحظة الأخيرة، وقدمتم نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والانتماء والدفاع عن اسم الوطن بكل عزيمة وإصرار، وإن ما حققتموه من أداء مشرف وإرادة قوية سيظل محل فخر واعتزاز لكل المصريين.".

شكرًا لكل بطل حمل راية مصر

شكرًا لكل بطل حمل راية مصر، وبذل أقصى ما لديه من أجل إسعاد الجماهير ورفع اسم الوطن عاليًا