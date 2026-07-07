حسام حسن: كنا الأفضل.. لكن كرة القدم لم تكن عادلة.. والتحكيم ظلم منتخب مصر

أكد حسام حسن أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام الأرجنتين، لكنه لم ينجح في التأهل، مشيرًا إلى أن الفريق كان الطرف الأفضل في كثير من فترات اللقاء، وأن كرة القدم لم تنصف لاعبيه.

منتخب مصر

وقال حسام حسن: “كنا أحسن، لكن كرة القدم غير عادلة، وممكن هما عاوزين يخلوا بطل العالم وميسي يستمروا في كأس العالم من أجل التسويق. الحكم ظلم منتخب مصر، ومفيش عدالة، ولكن في أمور أخرى خارج كرة القدم كانت سبب الخسارة.”

واختتم المدير الفني تصريحاته بتوجيه رسالة للجماهير قائلًا: “بعتذر للشعب المصري والعربي، لكن طموحنا هيوصل أبعد من كده، والحمد لله على كل شيء.”