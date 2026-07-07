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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسعار النفط ترتفع بعد إلغاء الولايات المتحدة ترخيص بيع النفط الإيراني

النفط
النفط
الخارجي

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، عقب قرار الولايات المتحدة إلغاء الترخيص الذي كان يتيح بيع النفط الإيراني، في خطوة أثارت مخاوف الأسواق بشأن احتمالات تراجع الإمدادات العالمية وتشديد العقوبات على صادرات طهران.

وجاءت مكاسب النفط مدفوعة بتوقعات بأن يؤدي القرار الأمريكي إلى تقليص كميات النفط الإيراني المتاحة في الأسواق الدولية، ما يعزز المخاوف من اتساع فجوة العرض، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ويدفع تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية المتعاملين إلى إعادة تقييم توقعات المعروض العالمي، وهو ما انعكس سريعًا على حركة الأسعار، بالتزامن مع متابعة الأسواق للتطورات الأمنية في منطقة الخليج وتأثيرها المحتمل على إمدادات الطاقة.

وتترقب الأسواق ردود الفعل الدولية والإيرانية على القرار الأمريكي، إلى جانب أي تطورات قد تؤثر في تدفقات النفط عبر الممرات البحرية الاستراتيجية، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم انعكاسات المستجدات السياسية على مستقبل أسواق الطاقة العالمية.
 

أسعار النفط العالمية بيع النفط الإيراني مخاوف الأسواق طهران الإمدادات العالمية مكاسب النفط

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