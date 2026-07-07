السعودية تدين بأشد العبارات استهداف إيران للناقلة "وديان" في مضيق هرمز

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الذي استهدف الناقلة السعودية "وديان" أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، رفض المملكة القاطع لأي أعمال عدائية تستهدف السفن التجارية أو تعرض سلامة الممرات البحرية الدولية للخطر، مشددة على ضرورة حماية حرية الملاحة وضمان أمن خطوط الإمداد العالمية.

وجددت المملكة تضامنها مع جميع الدول المتضررة من الهجمات التي تستهدف الملاحة في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم للحفاظ على أمن واستقرار الممرات البحرية الاستراتيجية ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

كما أكدت الخارجية السعودية أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يفاقم التوترات الإقليمية ويهدد أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، داعية إلى خفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي بما يضمن أمن وسلامة الملاحة البحرية.