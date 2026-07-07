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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهاجم حلف الناتو في قمة أنقرة ويجدد انتقاداته لأوروبا

الناتو
الناتو
أ ش أ

 وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم /الثلاثاء/، خلال افتتاح قمة الحلف في العاصمة التركية (أنقرة)؛ ما ألقى بظلاله على أجواء القمة وأحبط آمال القادة الأوروبيين في عقد اجتماع يتسم بالتوافق.

وقال ترامب - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - إنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة من الناتو"، منتقدًا ما وصفه بعدم اعتراف الحلفاء بحجم الدعم الأمريكي، ولا سيما في ظل امتناعهم عن الانضمام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في المواجهة مع إيران.

وأضاف: "لماذا ننفق مئات المليارات من الدولارات بينما لا يقفون إلى جانبنا؟ لقد كنا دائمًا إلى جانبهم."

وكان المسئولون الأوروبيون يأملون في أن يصل ترامب إلى القمة بموقف أكثر إيجابية، بعد تعهد عدد من الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي وشراء مزيد من الأسلحة الأمريكية، إلا أن الرئيس الأمريكي جدد انتقاداته لأوروبا؛ بما في ذلك سياساتها المتعلقة بالطاقة والهجرة، كما أعاد التأكيد على رغبته في أن تسيطر الولايات المتحدة على جزيرة جرينلاند.

وقبيل لقائه المقرر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم /الأربعاء/، وصف ترامب الحرب بين روسيا وأوكرانيا بأنها "لا تؤثر علينا"، في تصريح قد يثير قلق كييف التي تترقب موقف واشنطن من استمرار الدعم العسكري.

وعند سؤاله عما إذا كان سيعلن خلال القمة خفض الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، اكتفى بالقول: "سنرى."

وأكد ترامب أنه ربما لم يكن ليشارك في القمة لولا انعقادها في تركيا، مشيدًا بالرئيس أردوغان، الذي وصفه بأنه "قائد قوي ويحظى باحترام كبير".

كما لمح مجددًا إلى إمكانية استئناف بيع مقاتلات إف-35 لتركيا، بعدما استُبعدت أنقرة من البرنامج عام 2020 إثر شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وقال ترامب إن العلاقات بين واشنطن وأنقرة أصبحت أفضل، معتبرًا أن تركيا أظهرت ولاءً أكبر من بعض الدول الحليفة الأخرى.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة - قبيل انعقاد القمة - موافقتها على بيع محركات طائرات أمريكية متطورة لتركيا بقيمة 700 مليون دولار.

وجدد ترامب - أيضًا - دعوته إلى ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن الجزيرة "يجب أن تكون تحت السيطرة الأمريكية وليس الدنماركية"، رغم مساعي أعضاء الناتو لتجنب إثارة هذا الملف خلال القمة في ظل استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وكوبنهاجن.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه أجرى اتصالين هاتفيين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل القمة، معربًا عن اعتقاده بأن الطرفين يرغبان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

كما كرر انتقاداته لسياسات أوروبا في مجالي الطاقة والهجرة، محذرًا من أن القارة "قد لا تبقى كما هي" إذا لم تُغيّر نهجها في هذين الملفين.

واتخذت السلطات التركية إجراءات أمنية مشددة استعدادًا للقمة، شملت إغلاق طرق رئيسية، وافتتاح مطار جديد لاستقبال الوفود، وإطلاق اسم ترامب على أحد المباني، وهي خطوات أشاد بها الرئيس الأمريكي، مؤكدًا أن أردوغان "أنجز عملًا رائعًا" في تنظيم الحدث.

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