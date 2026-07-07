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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي : المفاعلات النووية الصغيرة ستكون مستقبل الطاقة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، أن مذكرة التعاون الموقعة بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بشأن نشر المفاعلات النووية الصغيرة تمثل خطوة عملية لتعزيز أمن الطاقة العالمي، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا ستكون جزءًا مهمًا من مستقبل إنتاج الطاقة بفضل قدرتها على توفير حلول آمنة وفعالة ومنخفضة التكلفة.


وقال روبيو، خلال مراسم التوقيع التي عقدت على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، إن الاتفاق يعكس نتائج ملموسة للتعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، ويفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع مشتركة جديدة خلال السنوات المقبلة لدعم الاقتصادات وتلبية احتياجات الدول من الطاقة.
وأوضح أن مذكرة التعاون تعد مثالًا ملموسًا على طبيعة العمل المشترك بين واشنطن وطوكيو وسول، مؤكدًا أن الدول الثلاث قادرة على تطوير مزيد من المشاريع المشتركة خلال السنوات المقبلة.
كما رحب باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان وكوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت اختبارات خلال السنوات الماضية، لكنها أصبحت أكثر قوة خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، مع استمرار الجهود الأمريكية لدعم التعاون بين حليفيها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو عن ترحيبه بعقد اجتماع جديد لوزراء خارجية اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مؤكدًا أن الدول الثلاث عملت منذ أكتوبر الماضي على تنفيذ خطوات عملية في مجالات متعددة، من بينها تعزيز مرونة سلاسل توريد المعادن الحيوية ومواجهة التهديدات السيبرانية القادمة من كوريا الشمالية.
وأكد موتيجي أن توقيع مذكرة التعاون الخاصة بالمفاعلات النووية الصغيرة يمثل إنجازًا مهمًا، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة المناقشات العملية لتعزيز التعاون الثلاثي في هذا المجال.
بدوره، أشاد وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون بالتعاون بين الدول الثلاث، معتبرًا أن تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة تمثل أحد المجالات التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك.
وأكد أهمية استمرار الشراكة بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، مشيدًا بالدور الأمريكي في القضايا الدولية، قبل اختتام المراسم بتوقيع مذكرة التعاون بين الوزراء الثلاثة.


ويأتي هذا بعدما وقّع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيريه الياباني موتيجي توشيميتسو، والكوري الجنوبي تشو هيون، مذكرة تعاون ثلاثية تهدف إلى تعزيز نشر المفاعلات النووية الصغيرة (SMR) في دول أخرى، وذلك خلال مراسم أقيمت على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة التركية أنقرة.

وزير الخارجية الأمريكي التعاون الولايات المتحدة واليابان

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