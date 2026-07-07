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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تكثف جهودها الإنسانية لدعم غزة عبر قافلة «زاد العزة 227»

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
محمد البدوي

تواصل مصر جهودها الإنسانية المكثفة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إرسال قوافل الإغاثة والمساعدات التي تستهدف تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع. 

 المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات

وفي هذا الإطار، يواصل الهلال الأحمر المصري تنفيذ دوره الإغاثي من خلال الدفع بقوافل متتالية تضم المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية، بالتزامن مع استمرار استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية. 

دعم القطاع الصحي

وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود المصرية الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة ودعم القطاع الصحي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

ميناء رفح البري يستقبل 79 من الجرحي والمرضي الفلسطينيين من غزة

 تدفق المساعدات الإنسانية

وأكد عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح البري، استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم، حيث تعبر شاحنات الإغاثة من خلال منفذ كرم أبو سالم تمهيدًا لإيصالها إلى داخل القطاع، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.

معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة

الأدوية والمستلزمات الطبية

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، أن الهلال الأحمر المصري دفع، صباح اليوم، بقافلة «زاد العزة» رقم 227، والتي تضم أكثر من 400 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب نحو 41 ألف سلة غذائية، فضلًا عن أكثر من 1600 طن من المواد البترولية، وذلك لدعم تشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية في قطاع غزة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية.

معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين

 العلاج داخل المستشفيات المصرية

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن الجهود المصرية لا تقتصر على إدخال المساعدات الإغاثية، بل تشمل أيضًا استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية، بالإضافة إلى عودة عدد من المرضى بعد استكمال رحلة علاجهم، فيما يواصل الهلال الأحمر المصري استعداداته لاستقبال دفعات جديدة من المرضى خلال الساعات المقبلة، تأكيدًا لاستمرار الدعم الإنساني والطبي الذي تقدمه مصر للأشقاء الفلسطينيين.

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