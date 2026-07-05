1000 يوم من الاستجابة.. الهلال الأحمر يواصل دعم أهالي غزة بالغذاء والدواء

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 277، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

حملت القافلة أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: أكثر من 41 ألف سلة غذائية، نحو 400 طنًا دقيق، ونحو 470 طنًا ومواد طبية وإغاثية وأدوية علاجية، وأكثر من 1,605 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.