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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب: طالبت منذ سنوات باستمرار حسام حسن.. والجميع هاجمني قبل إنجاز كأس العالم

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي مهيب أن الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم جاء ليؤكد صحة وجهة نظره التي كان يدافع عنها منذ سنوات، بشأن أحقية حسام حسن بقيادة المنتخب الوطني.

منتخب مصر 

وقال مهيب في مقدمة برنامجه: "نادينا من زمان أن حسام حسن يبقى مدرب منتخب مصر.. وكل الناس هاجمتني"، مشيرًا إلى أن ما حققه "العميد" مع الفراعنة في المونديال يعد ردًا عمليًا على كل الانتقادات التي تعرض لها.

وأضاف أن منتخب مصر نجح في إسعاد الجماهير وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا أن الثقة في الجهاز الفني كانت أحد أهم أسباب الوصول إلى هذا الإنجاز العالمي.

حسام حسن منتخب مصر الاهلي

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