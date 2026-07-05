شوبير يكشف سبب حزن تريزيجيه وموقف صفقة الرياض السعودي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب حزن محمود تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، مشيرا إلى ترحيب اللاعب بالرحيل لنادي الرياض السعودي خلال الانتقالات الصيفية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “تريزيجيه حزين بسبب الحديث عن راتبه لأنه اختار الأهلي وفضله على أوروبا وتضحيته بمبالغ مالية ضخمه بجانب شرائه برقم قليل”.

وأضاف: “تريزيجيه يرى أنه لا يوجد أزمة في راتبه مع الأهلي لأنه قدم الكثير للنادي، وفي الموسم الماضي كان أفضل لاعب في الفريق، والحديث المتزايد عن راتبه سبب حزنه”.

وواصل: “حينما جاء عرض من الرياض رحب لأن الضغوط زيادة جدا والنادي سأله قال موافق، تريزيجيه مخلص وأمين ولاعب مهم جدا، واللي هياخده من الرياض مرتين ونص أو تلات أضعاف”.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: “قصة تريزيجيه مع الأهلي انتهت، وصفقة انتقاله للرياض السعودي تمت”.