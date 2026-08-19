نائب رئيس شباب الوفد: توجيهات الرئيس السيسي تُنهي المماطلة في النفقات.. وحقوق المرأة والطفل خط أحمر

​أشاد سيد طه فايز نائب رئيس شباب حزب الوفد بتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوي النفقات، مؤكداً أنها خطوة تاريخية تنهي معاناة مئات الالاف من الأسر المصرية.

وأكد طه في بيان له أن هذه التوجيهات تعكس رؤية إستراتيجية عميقة لحماية المجتمع مشدداً على أن حقوق الأسرة والمرأة والطفل "خط أحمر"، وأن سرعة تنفيذ أحكام النفقات ترتبط مباشرة بإحتياجات معيشية يومية لا تحتمل أي تسويف أو تأخير.

وقال نائب رئيس شباب حزب الوفد أن تفعيل الربط الإلكتروني عبر المحاكم الابتدائية يمثل نقطة تحول منهجية تغلق الباب أمام المماطلة وتضمن وصول الحقوق لمستحقيها عبر آليات رقمية رادعة بما يعزز الأمان الاجتماعي والاقتصادي للأسرة ويحقق مفهوم العدالة الناجزة.

​ودعا إلى الإستمرار في تطوير الآليات التشريعية والتنفيذية التي تكفل نفاذ الأحكام القضائية ، معرباً عن ثقة شباب الوفد في قدرة الدولة المصرية على تأسيس بيئة قانونية ورقمية متكاملة تصون حقوق المواطنين وتليق بمكانة مصر.