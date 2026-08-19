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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يجدد ضرورة العمل على توحيد المؤسسات الليبية، وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

جدد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت إزاء ليبيا القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا والعمل على توحيد المؤسسات الليبية، وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور الفريق أول خالد حفتر رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، والمهندس بالقاسم حفتر رئيس صندوق إعمار ليبيا، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة المشير حفتر إلى مصر، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا، ومشددا على أهمية تعزيز الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إلى أن السيد الرئيس شدد على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار ليبيا، ودعمها للمبادرات في هذا السياق، وحرصها على تحقيق الأمن والتنمية والازدهار في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها، كما تناول اللقاء فرص التعاون المشترك بين البلدين بما يعزز من الشراكة المثمرة بينهما.

وذكر المتحدث الرسمي أن المشير خليفة حفتر أعرب عن اعتزازه بزيارة مصر، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها لدعم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بصفة عامة وفي ليبيا على وجه الخصوص، مؤكدا دعمه للمبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدتها، مشيرا إلى حرصه على مواصلة التنسيق مع مصر لمواجهة مختلف التحديات المشتركة ولتحقيق التنمية الشاملة في ليبيا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت إزاء ليبيا ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا توحيد المؤسسات الليبي

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