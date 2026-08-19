رئيس حزب السلام الديمقراطي: توجيهات الرئيس السيسي بشأن النفقات تحقق العدالة الأسرية

أشاد السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوي النفقات.

وأكد الفضالي في بيان له أن هذه التوجيهات من جانب الرئيس تأتي في إطار توفير حياة مناسبة لكل زوجة وكل طفل يخضع للإعالة من جانب والده أو من جانب المسئول عنه قانونيا.

وأوضح رئيس حزب السلام الديمقراطي و رئيس تيار الإستقلال أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهاته للحكومة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوي النفقات يحقق العدالة الأسرية والاجتماعية.

واختتم : هذه التوجيهات في المقام الأول هي بمثابة حصن و دفاع للمواطن المصري بكل مراحله وتمثل رعاية شاملة وكاملة لضمان حياة مستقرة وكريمة لكل مواطنة وكل طفل ، خاصة في ظل تصاعد الأزمات الأسرية وفي ظل تزايد حالات الطلاق في مصر والتي ينتج عنها أطفال بلا عائل وبلا مأوى أحيانا.