سفينة نوح للدولة.. نشأت الديهي: الرئيس السيسي مهتم ومهموم بالتعليم

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم ومهوم بالتعليم لأنه سفينة نوح بالنسبة للدولة المصرية، مضيفاً «ولأننا أمة فقيرة لا يسعنا إلا أننا ننفق على التعليم بسخاء».

وأضاف، الديهي، خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه على فضائية «Ten»، أن التعليم يمثل القاعدة الأساسية والمحرك الرئيسي لإحداث أي نهضة شاملة في الدولة، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق تقدم في مختلف القطاعات دون بناء منظومة تعليمية منتجة.

وأشار الإعلامي نشأت الديهي إلى أن الاستثمار الفعال يكمن في «التعليم المنتج» الذي يرتبط بسوق العمل ويفرز كوادر بشرية مؤهلة قادرة على الإنتاج، بدلاً من المناهج النمطية التي تعتمد على التلقين ولا تقدم قيمة مضافة للمجتمع.