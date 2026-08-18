بعد اسأل روحك.. مريم صبري عبد المنعم تستعد لـ مذبحة القلعة

أكدت الفنانة مريم صبري عبد المنعم أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركتها في عمل فني جديد، سيكون مفاجأة للجمهور، وذلك بعد مشاركتها في مسلسل «اسأل روحك»، الذي جسدت خلال أحداثه شخصية مغنية.

وأضافت مريم صبري عبد المنعم، خلال حوارها ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن العمل الجديد يحمل اسم «مذبحة القلعة»، ويشارك فيه محمود صلاح، الباحث في علوم ما وراء الطبيعة.

من جانبه، دخل محمود صلاح في مداخلة هاتفية للحديث عن العمل الجديد، مؤكدًا أن المسلسل سيكون مهمًا للجمهور، وسيتناول عددًا من الأمور الجديدة في الحياة والظواهر التي ظهرت مؤخرًا.

وأوضح أن المسلسل يسعى إلى تفسير ما يحدث من ظواهر وأمور حديثة بشكل علمي، وفي إطار يتوافق مع الأمور الدينية، بعيدًا عن الدجل والشعوذة، مؤكدًا أن العمل يتناول تفسير بعض الظواهر التي تحدث في الطبيعة.