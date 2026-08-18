محمد رمضان حقق إنجازات كبيرة في وقت قصير.. صبري عبد المنعم يوضح

أكد الفنان صبري عبد المنعم أن الفنان محمد رمضان يتمتع بقلب طيب وأبيض، ويحب الخير ويسعى دائمًا لمساعدة الآخرين، مشيرًا إلى أنه استطاع خلال فترة قصيرة تحقيق إنجازات فنية كبيرة.

وأضاف الفنان صبري عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن ما حققه محمد رمضان خلال سنوات قليلة احتاج فنانون آخرون إلى سنوات طويلة لتحقيقه، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء نتيجة العمل والاجتهاد.

صبري عبد المنعم يشيد بموهبة محمد رمضان

ولفت إلى أن محمد رمضان فنان موهوب، ويتمتع بشخصية طيبة ومحبّة لأسرته، موضحًا أنه لا يحب الدخول في المشكلات، كما أشاد بالأعمال الفنية التي قدمها خلال مشواره.

«قلبه أبيض وبيحب الخير»

وأشار صبري عبد المنعم إلى أن محمد رمضان لديه حب شديد للآخرين، مؤكدًا أنه يرى فيه شخصًا محبًا للخير وأهله، وأن نجاحه الكبير خلال فترة زمنية قصيرة يعكس موهبته وقدرته على العمل وتحقيق الإنجازات.

