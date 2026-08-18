مغامر ومحب للفن.. صبري عبد المنعم يشيد بمحمود حميدة

أكد الفنان صبري عبد المنعم أن الفنان الكبير محمود حميدة من أقرب أصدقائه، ويعتبره من أعز أصدقائه بعد الفنان الراحل لطفي لبيب.

وأضاف الفنان صبري عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن محمود حميدة من النجوم الذين يحرصون على التواصل معه بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن حميدة زاره خلال فترة علاجه من مشكلات في القلب مؤخرًا.

صبري عبد المنعم يشيد بمحمود حميدة

ولفت صبري عبد المنعم إلى أن محمود حميدة من الفنانين الذين أحبوا الفن بصدق شديد، موضحًا أنه لم يكن يسعى وراء الشهرة أو النجومية، وإنما كان يعتبر الفن وسيلة للتعبير عن نفسه.

اختيارات فنية مميزة

وأشار إلى أن جميع اختيارات محمود حميدة الفنية كانت مميزة، واصفًا إياه بأنه فنان مغامر ومحب للفن، ويمتلك أدوات فنية قوية، إلى جانب حرصه الدائم على محبة الجميع والتعامل معهم بشكل طيب.