محمد رمضان يوجه رسالة غامضة بعد حفله في الساحل الشمالى

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مجموعة من الصور من حفله الأخير الذي أحياه في الساحل الشمالي، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب محمد رمضان تعليقًا على الصور: «انجح لحد ما كل الفشلة يكرهوك»، لتثير رسالته تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، خاصة في ظل الجدل الذي صاحب حفله الأخير في الساحل الشمالي

وكان الحفل السابق لمحمد رمضان قد شهد حالة من التكدس والتدافع بين الجمهور، ما أثار انتقادات وجدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قبل أن يشارك رمضان صورًا من حفله الجديد، مرفقًا بها رسالته التى حملت طابعًا غامضًا.

وكان علق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على الجدل الذى أُثير مؤخرًا بشأن حفل الفنان محمد رمضان فى الساحل الشمالى، مؤكدًا أن ما حدث أثار غضبه وحزنه، وأنه بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأن ضوابط الحفلات.



