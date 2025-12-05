محمد دياب: محمد رمضان رقم واحد في المسلسلات بلا منازع

أكد المخرج محمد دياب أن النجم محمد مضان يتمتع بقدرة استثنائية على جذب الجمهور من خلال أعماله الفنية، مشيرًا إلى أنه يمتلك مهارة الترويج الذاتي التي تساعده على فرض حضوره في الساحة الفنية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة «صدى البلد»: أنا حاسس إن فيلم "أسد" هيحصد ترويج كبير عشان محمد رمضان بطله، هو الحمد لله كمان بيحصد في المسلسلات، وأعتقد هو نمرة واحد فيها بلا منازع، والسينما المكان اللي هو لسه لازم بقى يفرض فيه نفسه".

وأوضح أن العمل في الأفلام التاريخية يتطلب مجهودًا كبيرًا، نظرًا لتفاصيل الديكور والملابس والتصوير، مضيفًا: "كل التصوير تم داخل مصر، وأي عنصر تاريخي يتم خلقه ليكون مطابقًا للفترة الزمنية".

