هانى أبو ريدة: فخور بوجود مصر بكأس العالم.. ومجموعتنا متوازنة وليست سهلة

عبر المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، عن فخره الشديد بالتواجد في قرعة كأس العالم 2026 والتي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكداً أن سعادته كانت لا توصف بوجود المنتخب المصري هذه المرة في القرعة، بعد تأهله إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه، مشيراً إلى أن مصر تستحق الأفضل دائماً.

وأضاف أبوريدة أن وجود منتخب مصر في القرعة، التي حضرها عدد كبير من رؤساء دول العالم، وأساطير الكرة والرياضة والفن في العالم، فخر كبير، مؤكداً أنه إحساس مختلف أن أحضر قرعة المونديال بين زملائي في فيفا على رأس الاتحاد المصري في وجود اسم مصر ومنتخبها، الذي يشارك في المونديال، خلال الصيف المقبل.

وحول ما أسفرت عنه القرعة، قال هاني أبوريدة إن المجموعة التي وقع فيها المنتخب المصري إلى جانب، بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، متوازنة ولكنها ليست سهلة كما يردد البعض، موضحاً أنه لا توجد مباريات سهلة في هذا المستوى من المنافسة، خاصة وأن كل المنتخبات التي تأهلت لكأس العالم، منتخبات قوية، مشدداً على أن منتخب مصر سيتعامل مع المجموعة وكل مبارياته باحترام شديد، ومشيراً إلى أن الهدف هو الوصول لأبعد نقطة وتسجيل مشاركة تاريخية.