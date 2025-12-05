قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح وحي التفاح شرق غزة
ارتفاع ضحايا فيصانات سريلانكا والانهيارات الأرضية لـ 465 قتيـ.لا
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الروسي مشروعات التعاون وقضايا غزة والسودان وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

الإنفلونزا
الإنفلونزا
عبدالصمد ماهر

 تعقد وزارة الصحة والسكان ، مؤتمراً صحفياً يوم الأحد المقبل ، للإعلان عن تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية، المتزامنة مع الطقس، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة والسكان.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي المنظومة الصحية بأكملها، وملف أمراض الجهاز التنفسي بوجه خاص، أهمية استثنائية، نظراً لتصاعد التحديات العالمية في هذا المجال وتحوله إلى عبء صحي واقتصادي كبير.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العلمي السنوي الرابع والعشرين للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، الذي يُعقد على مدار يومين بمشاركة نخبة من الخبراء المصريين والأفارقة والدوليين بهدف تبادل أحدث المستجدات العلمية والعلاجية في مجال الأمراض الصدرية والتنفسية.

تكرار الجوائح العالمية كل 6-7 سنوات 

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تتحرك بخطى ثابتة وواضحة لتطوير المنظومة الصحية، خاصة في ظل تزايد معدلات الأمراض التنفسية المزمنة وتكرار الجوائح العالمية كل 6-7 سنوات تقريباً، الأمر الذي جعل تخصص الصدر والجهاز التنفسي من أكثر التخصصات الطبية احتياجاً للتجديد والتطوير المستمر.

واستعرض الدكتور عبدالغفار بعض الأرقام العالمية المقلقة، مشيراً إلى أن مرض الانسداد الرئوي المزمن يتسبب في نحو 5% من إجمالي الوفيات على مستوى العالم، بينما يحصد الربو أرواح أكثر من ألف شخص يومياً، مؤكداً أن مواجهة هذه التحديات تتطلب جهوداً مشتركة تشمل مكافحة التدخين، وتحسين جودة الهواء، والتوسع في برامج التأهيل التنفسي التي تُحسن بشكل ملحوظ جودة حياة المرضى.

وأشاد الوزير بالدور المحوري الذي تلعبه الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية والجمعية الإفريقية للأمراض الصدرية في دعم التدريب الطبي المستمر، ورفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية، وإنتاج الأبحاث العلمية التي تساند صناع القرار، داعياً إلى تعزيز التعاون العلمي الإقليمي والدولي لتطوير الرعاية الأولية وتحسين السياسات الصحية.

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور خالد عبدالغفار إلى تبني نهج متعدد القطاعات يجمع بين السياسات البيئية والصحية والتعليمية، مؤكداً أن الشراكات الإقليمية والدولية هي السبيل الأمثل لتقليص الفجوات في الرعاية، وخفض معدلات الوفيات، وتحسين جودة الحياة لملايين المرضى الذين يعانون أمراض الجهاز التنفسي.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، بمستوى التنظيم العلمي للمؤتمر، مؤكداً أن الدولة لن تدخر جهداً في توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق طفرة حقيقية في هذا الملف الحيوي.

كما وجه الدكتور طارق صفوت، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، الشكر لوزير الصحة والسكان على الدعم المستمر، مشيراً إلى أن العلاجات الحديثة والثورة البيولوجية أصبحت تُقدم خيارات علاجية فعّالة حتى للحالات الشديدة والمتكررة النوبات، ما يُعزز جودة حياة الملايين من المرضى المصريين.

وزارة الصحة الإصابات الفيروسية الإصابات الفيروسية التنفسية مجلس الوزراء وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في تعاملات اليوم الجمعة 5-12-2025

ترشيحاتنا

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل بعنوان “الذكاء الاصطناعي مع أو ضد العنف السيبراني”

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل بعنوان “الذكاء الاصطناعي مع أو ضد العنف السيبراني”

وزير العمل

العمل في إسبوع.. تعزيز التعاون العربي والدولي.. وفرص عمل في الداخل والخارج

وزير العمل

إيقاف شركة إلحاق عمالة بالخارج ببني سويف لمخالفة القانون

بالصور

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد