أخبار البلد

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية
تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية
محمد غالي

يبحث الراغبين في السفر لزيارة للمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية والتي شهدت سلسلة من التحديثات الجديدة التي تستهدف تحسين الخدمات وتسريع الإجراءات أمام المقيمين الراغبين في استقدام أفراد عائلاتهم لفترة مؤقتة. 

تأشيرة الزيارة العائلية


وتأتي هذه التحديثات ضمن خطة موسعة لتطوير الأنظمة الرقمية وتبسيط الخطوات وتقليل الوقت اللازم لإصدار التأشيرة بما يتوافق مع التوسع الكبير في الخدمات الإلكترونية داخل المملكة. 

تحديثات تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية

تركز التحديثات الجديدة على تسهيل تجربة المتقدمين وتوفير خطوات أكثر وضوحا ودقة عبر المنصات الرقمية. 
كما تهدف إلى تقليص المدة المطلوبة لإصدار التأشيرة من خلال آليات تتيح متابعة الطلب خطوة بخطوة وتمكن المقيم من معرفة حالة طلبه بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة مما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتقليل الجهد.

أبرز التعديلات على شروط الزيارة العائلية للسعودية

شملت التعديلات اشتراط سريان هوية المقيم طوال فترة الزيارة والتأكد من صحة البيانات المدخلة في الطلب الإلكتروني. 
كما يتعين أن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول لمدة محددة تضمن قدرته على دخول المملكة والخروج منها دون معوقات. 
واعتمدت الجهات المعنية نظاما أكثر دقة لمراجعة الطلبات للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة إلى جانب تطوير آلية سداد الرسوم لتصبح أوضح وأكثر مرونة للمستخدم.

خطوات تقديم طلب الزيارة العائلية للسعودية بعد التحديث

يبدأ المقيم بالدخول إلى المنصة الرسمية واختيار خدمة الزيارة العائلية ثم إدخال البيانات المطلوبة بدقة ورفع المستندات اللازمة واستكمال سداد الرسوم عبر خدمة الدفع الإلكتروني. 
يعقب ذلك إرسال الطلب للمراجعة ومتابعة حالته بشكل مستمر عبر حساب المتقدم حتى صدور الموافقة أو طلب التعديل.

منظومة أكثر تطورا لخدمة المقيمين

تعكس هذه التحديثات حرص السعودية على تطوير منظومة خدماتها للمقيمين وتلبية احتياجاتهم الأسرية من خلال إجراءات رقمية واضحة وبسيطة تعتمد على أحدث التقنيات مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويرفع مستوى الرضا لدى المستفيدين.


خطوات الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية للسعودية

تتم عملية الاستعلام بخطوات بسيطة عبر منصة التأشيرات الإلكترونية على النحو الآتي
التوجه إلى منصة التأشيرات السعودية التابعة لوزارة الخارجية
اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية
النقر على خيار الاستعلام
تحديد خدمة الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية
إدخال رقم الطلب في الحقل المخصص
الضغط على تأكيد لبدء عملية الاستعلام
إظهار نتيجة الطلب خلال ثوان سواء بالقبول أو الرفض أو استمرار المراجعة

وتأتي هذه الخطوات في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة للمستفيدين.

شروط الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية

أوضحت وزارة الخارجية أن الموافقة على طلب الزيارة العائلية تتطلب استيفاء عدد من الشروط الأساسية من بينها إتاحة تقديم الطلب للمواطنين السعوديين لاستقدام زوجاتهم غير السعوديات وكذلك للمقيمين الراغبين في استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى. 

ويتم تقديم الطلب حصرا عبر منصة التأشيرات الإلكترونية باعتبارها المنصة المعتمدة لتلقي الطلبات.

ويشترط سداد رسوم الاستقدام بعد الموافقة المبدئية على الطلب وأن تكون جوازات سفر الزائرين سارية المفعول مع رفع المستندات المطلوبة بالصيغة المحددة. 

كما يتوجب أن تكون إقامة الوافد المستقدم سارية المفعول وأن يقتصر الاستقدام على الأقارب من الدرجة الأولى مثل الوالدين والزوجة والأبناء.

وتؤكد هذه الإجراءات سعي المملكة إلى تنظيم آليات الاستقدام وتقديم خدمات إلكترونية متطورة تسهم في تقليل الوقت والجهد ورفع مستوى رضا المستفيدين.

