أزهري: العقلية المحمدية نموذج شامل للحياة والسلوك

أكد الدكتور السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، أن فهم العقلية المحمدية يستوجب النظر إلى مكانة النبي محمد ﷺ في مختلف جوانب حياته، لافتًا إلى أن الآيات الأولى من سورة النجم ترسم صورة دقيقة لنبي زكّاه الله في عقله وبصره ونطقه وخلقه.

وأوضح نجم، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن التزكية الإلهية الشاملة للنبي تعكس كمال النموذج النبوي في التفكير والسلوك.

وأشار إلى أن هذا النموذج يشكّل مرجعًا متكاملاً لبناء منهج حياة يقوم على الاتزان والرشد.

ولفت إلى أن اتباع العقلية المحمدية لا يقتصر على العبادات، بل يشمل المعاملات اليومية داخل الأسرة والعمل والمجتمع.