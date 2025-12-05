أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6417 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5615 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4812 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 44920 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.61 جنيه للبيع و 47.51 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 55.60 جنيه للبيع، و 55.48 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.60 جنيه للبيع، 63.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.68 جنيه للبيع، 12.65 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 12.96 جنيه للبيع، و 12.93 جنيه للشراء.



وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الجو اليوم تؤكد أن هناك ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة ترتفع من درجة إلى درجتين عن بداية الأسبوع.

الكتل الصحراوية



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى إلى أن البلاد تتأثر بـ بعض الكتل الصحراوية، وأن العظمى بالقاهرة الكبرى تكون أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة أو درجتين.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة بالقاهرة خلال فترة النهار تسجل بين الـ 25 لـ 26 درجة، وأن الأمكان الساحلية تسجل أقل قيم درجات الحرارة، وأن محافظات الصعيد تسجل أعلى درجات الحرارة.

وأوضحت أن حالة الجو في فترة الليل تشهد انخفاضات ملحوظة، وأن الجميع يشعر بالانخفاضات، وأن درجات الحرارة في الليل تسجل 14 درجة، وأن الأجواء تكون باردة.