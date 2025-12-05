جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح وحي التفاح شرق غزة

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بشير جبر، أنّ مدينة رفح الفلسطينية شهدت صباح اليوم، قصفًا مدفعيًا كثيفًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفًا حي التفاح الواقع شرق مدينة غزة، ضمن استمرار الخروقات الإسرائيلية لبنود وقف إطلاق النار.

وأضاف في تصريحات عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ القصف استمر بشكل مكثف منذ فجر اليوم وحتى لحظة التقرير، مع تفجيرات لروبوتات مفخخة محملة بآلاف الأطنان من المتفجرات في حي الشجاعية، بهدف تدمير الأحياء الواقعة في المناطق الصفراء التي تتواجد بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح جبر أنّ المنطقة الوسطى من قطاع غزة لم تهدأ فيها أصوات الرصاص، حيث قامت الآليات العسكرية الإسرائيلية ورشاشاتها الثقيلة بإطلاق النار باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم في شرق مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح.

وأشار إلى أنّ المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس ورفح في جنوب القطاع شهدت تكثيفًا لغارات الطائرات الحربية الإسرائيلية، إلى جانب قصف مدفعي متواصل على المناطق الواقعة شرق جنوب القطاع.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" أيضًا إلى أنّ الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها وقذائفها باتجاه منطقة المواصي الساحلية والمناطق الغربية لمدينة غزة، ما أدى إلى إصابة خيام النازحين.

وأردف، أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي وطائرات الاستطلاع والطائرات المسيّرة واصلوا التحليق في أجواء قطاع غزة، مؤكدًا أنّ الوضع لا يزال متأزمًا ويشهد تصعيدًا عسكريًا واسع النطاق.

