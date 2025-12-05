قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تطبيق أفضل الممارسات الزراعية وتعزيز وعي المزارعين لضمان  أعلى إنتاجية وجودة للمحاصيل وحماية الصحة العامة للمواطنين بما يسهم في دعم الأمن الغذائي بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، أبرز الأنشطة الزراعية التي قامت بها المديرية علي مدار الأسبوع الماضي بتنفيذ ندوة إرشادية عن أفضل الممارسات المتعلقة بمحصول القمح وطرق مكافحة الحشائش التي تهدد انتاجيته وتنفيذ مرور ميداني علي جمعية بردين لمتابعة صرف الأسمدة وتنفيذ ندوة حقلية بقرية أم الزين تناولت أهمية العناية بمحصول البطاطس لضمان زيادة الإنتاج وجودة المحصول وطرق استخدام السماد البلدي وتنظيم الري بإنتظام خاصة في فترات التقلبات الجوية.

وفي مركز فاقوس تم تنفيذ ندوة إرشادية لمناقشة أهم المحاور التي يجب مراعاتها عند زراعة محصول القمح أبرزها خدمة محصول القمح قبل الزراعة وأفضل الممارسات لتهيئة الأرض وطرق الزراعة السليمة والتوقيت المناسب للزراعة لتحقيق أفضل إنتاج.

وفي مركز ديرب نجم تنفيذ مرور ميداني لمتابعة زراعات محصول القمح وصرف الأسمدة لموسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥والتنبيه بإتباع طرق الزراعة بالسطارة المعدلة على المصاطب بقرية الهوابر بمعدل ٤٥ كجم للفدان، لما لها من فوائد.

كما  قامت لجنة الإدارة العامة للمكافحة بالمرور علي الزراعات الشتوية ( القمح والبنجر) بمراكز (كفرصقر – أولاد صقر – قصاصين الأزهار ) لمناقشة كيفية مكافحة الحشائش بمحصول القمح وعلاج أي إصابات بمحصول البنجر.

الشرقية محافظ الشرقية الممارسات الزراعية الصحة العامة

بالصور

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

