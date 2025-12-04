قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فريق لتمشيط مصرف عزبة السدرة بقرية الزوامل عقب شكاوي وجود تمساح

محمد الطحاوي

أكد نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه فور تلقي شكوي من أهالي قرية الزوامل تفيد رؤية أحد المواطنين علي تمساح بمياه المصرف المار بعزبة السدرة تم إخطار مديرية الطب البيطري والبيئة وتم الدفع بفريق لتمشيط المصرف.

واضاف نائب رئيس مجلس مدينة بلبيس أنه يتواجد الفريق الي الآن بمحيط المصرف لتمشيطة وجاري التأكد من حقيقية وجود تمساح من عدمه من قبل المختصين.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية تداولوا مجموعة من الصور والاستغاثات تفيد تضرر أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية من وجود تماسيح بمياة الترعة الموجودة بالقرية مع مطالبات بتدخل المسئولين لفحص الأمر حفاظاً على سلامة المواطنين.

فيما أكد أحد المواطنين أنه تم رؤية تمساح صغير بمياه الرشاح المار بعزبة سدرة بقرية الزوامل بمركز بلبيس وعلي الفور تم اخطار الجهات المعنية لبحث الأمر.

ومن جانبه فقد كلف محافظ الشرقية بتشكيل لجنه من الطب البيطري والبيئة وادارة الازمات والكوارث والمسطحات المائية الى منطقه عزبة السدرة  مع تواجد فريق عمل الوحدة المحلية بالزوامل لمتابعه موضوع التماسيح بناء على شهادة الاهالى لوجود تماسيح فى المصرف.

بلبيس مركز ومدينة بلبيس مديرية الطب البيطري

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
