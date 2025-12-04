عادل حقي لـ صدى البلد: أبدأ العمل على موسيقى مسلسل درش في رمضان ومسلسل "ونَنسي اللي كان" (فيديو)

كشف الموزع الموسيقي عادل حقي في لقاء خاص لموقع “صدى البلد”، الإخباري عن بدء تحضيرات أعماله الموسيقية الجديدة المقرر عرضها في موسم رمضان المقبل، مؤكدًا أنه يعمل حاليًا على وضع الموسيقى التصويرية لعدد من المسلسلات الهامة.

وأوضح حقي، أنه بدأ بالفعل في تجهيز الموسيقى الخاصة بمسلسل "درش" الذي يخوض بطولته الفنان مصطفى شعبان، مشيرًا إلى أن العمل يحمل طابعًا مختلفًا ويحتاج إلى معالجة موسيقية خاصة تتماشى مع أجواء الأحداث.

كما أعلن عن بدء العمل على موسيقى مسلسل "ونَنسي اللي كان" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أن المسلسل يقدم مزيجًا دراميًا وإنسانيًا يتطلب رؤية موسيقية دقيقة لإبراز مشاعر الشخصيات في مختلف المواقف.

وأكد عادل حقي أن الموسم الرمضاني المقبل سيشهد تعاونات مميزة له مع عدد من النجوم، واعدًا الجمهور بموسيقى مختلفة تحمل بصمته المعتادة وتدعم الحالة الدرامية لكل عمل.

واختتم تصريحاته مؤكدًا سعادته بالتواجد الفني في دراما رمضان، ومشيرًا إلى أن الموسيقى عنصر أساسي في نجاح أي عمل فني، وأنه يحرص دائمًا على تقديم الأفضل في كل تجربة يخوضها.

https://youtube.com/shorts/SksbwBKZGgE?si=D_Ixc21adJBj-QaJ