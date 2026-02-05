قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دار الإفتاء تحسم الجدل: دم الاستحاضة لا يفطر في رمضان

دار الإفتاء
دار الإفتاء
هاجر ابراهيم

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل حول حكم نزول دم الاستحاضة على المرأة خلال نهار شهر رمضان، مؤكدة أن هذا النوع من الدم لا يؤثر على صحة الصيام ولا يُعد سببًا لإفطاره.

وأوضحت أمينة الفتوى، خلال تصريحات تليفزيونية، أن دم الاستحاضة هو الدم الذي يخرج من المرأة في غير وقت الحيض، سواء كان أقل من أقل مدة للحيض أو أكثر من أكثرها، مشيرة إلى أن أقل مدة للحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام، وكل دم يقل عن ذلك أو يزيد عليه يُعد دم استحاضة.

وبيّنت أن المرأة في حالة الاستحاضة تُعد طاهرة شرعًا، ويجوز لها أداء جميع العبادات دون حرج، بما في ذلك الصيام والصلاة، مؤكدة أن نزول دم الاستحاضة لا يمنع الصيام ولا يُفسده بأي حال.

وأضافت أن أحكام الاستحاضة تختلف تمامًا عن أحكام الحيض، حيث إن المستحاضة مطالبة بالصلاة والصيام، ولا يلزمها سوى الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، دون وجود أي مانع شرعي يحول بينها وبين ممارسة حياتها الطبيعية أو أداء العبادات الأخرى.

وأكدت الدكتورة زينب السعيد أن هذا الحكم ثابت في السنة النبوية، موضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إحدى زوجاته بالصلاة والصيام رغم معاناتها من دم الاستحاضة، ولم ينهها عن ذلك، مما يدل على أن الاستحاضة لا تؤثر في صحة العبادات.

وفي السياق ذاته، فرّقت أمينة الفتوى بين دم الاستحاضة ودم الحيض، مؤكدة أن الدم الذي يستمر من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام يُعد دم حيض، وهو مانع من موانع الصيام والصلاة والعلاقة الزوجية، مشيرة إلى أن المرأة في فترة الحيض غير مخاطبة بالصيام، ويحرم عليها صيام رمضان خلال هذه الفترة، على أن تقوم بعد انتهائه بقضاء الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض.

شهر رمضان الإفتاء المصرية صحة الصيام وقت الحيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم تتميز بإطلالة ملفتة في أحدث جلسة تصوير | شاهد

اسما ابراهيم

أسما إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

عمر السعيد و عمرو سعد و المخرج أحمد خالد موسي من كواليس تصوير مسلسل إفراج

عمر السعيد وعمرو سعد والمخرج أحمد خالد موسي من كواليس تصوير مسلسل إفراج |صور

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد