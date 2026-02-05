قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من داخل الجيم.. محمد صلاح في أحدث ظهور
الدوري الإسباني .. ليفاندوفسكي يفتتح التهديف لـ برشلونة أمام ريال مايوركا
أرسنال يتقدم بهدف على سندرلاند في الشوط الأول بالبريميرليج
البلينا في المركز الأول.. محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
سنهرب ونقتلكم .. حراس عراقيون يتلقون تهديدات من سجناء داعش
نصنع القادة.. جامعة الأزهر تستضيف ملتقى الجامعات لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب
محافظ الدقهلية يتفقد السوق الحضاري بالسنبلاوين ويؤكد على الالتزام بالأسعار المخفضة للسلع
السنباطي : ندعم مسارات الإصلاح التشريعي في أفريقيا لحماية حقوق الطفل
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
توك شو

رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد

الهواتف
الهواتف
البهى عمرو

 نفى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حدوث أي زيادات في أسعار الهواتف المصنعة محليا، مشيرا إلى أن المنتج المحلي يجب أن يكون بسعر يقل عن المنتج المستورد، وأن نسبة الإشغال في بعض المناطق التكنولوجية وصلت إلى 100%.

وتابع: هننزل نعمل جولات لمتابعة أسعار الهواتف في السوق المصرية، وعامل لجنة تضم مسئولون من تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات، لمتابعة الملفات المهمة بالقطاع.

أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه

وجه النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، سؤال لـ الإعلامي أحمد موسى، بخصوص نفاذ باقات الإنترنت، وكان رد الإعلامي أحمد موسى " هقولك بعد الهواء".

ودخل الإعلامي أحمد موسى في حالة ضحك على الهواء، ليجعل الضيف يعيد السؤال بطريقة ثانية " طب الباقة بتاع النت زي ما هي ولا في اختلاف عن الماضي.. وهل في رسوم زيادة تقوم بدفعها في الوقت الحالي عن الماضي" لـ يرد الإعلامي أحمد موسى قائلا:" الموبايل بتاعي عليه كل شغلي، وبدفع فلوس كتير، ولازم نكمل عشان الناس".

نفاذ الإنترنت

 

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أي مشكلة يعاني منها المواطنين يتم بحثها، بشكل سريع، والعمل على حلها.

الإنترنت

وأوضح أن هناك لجنة ستعقد يوم الاثنين المقبل، سيحضر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وأن سرعة الانترنت في مصر عالية للغاية، والقادم سيكون أفضل فيما يخص ملف الانترنت، وأن ترتيب مصر يكون في المركز الرابع على أفريقى، منوها بأن 64% من الكابلات النحاسية تم تغييرها لكابلات ألياف ضوئية.

وأشار إلى أن باقي النسبة التي لم تتغير لـ كابلات نحاسية، سيتم تغيرها بنهاية العام المقبل، وأن حياة كريمة لها دور في الانتهاء من تبديل الكابلات، وأن المناطق التي تشتكي من الإنرنت تكون بسبب الكابلات النحاسية.

وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة اتصالات النواب، إننا نعمل على أن يكون لكل منصة عالمية في مصر، ممثل قانوني رسمي لها، لمعرفة الضوابط والمعايير والقوانين في مصر، مضيفا: منها منصات فيسبوك وتيك توك وغيرها.

وتابع رئيس لجنة اتصالات النواب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض المواطنين تحدثوا عن الإنترنت ونسبة الاستهلاك، وكثير منهم أشار إلى وجود تطبيقات ومنصات وفيديوهات تستهلك كميات كبيرة من باقات الإنترنت، معلقا: "فيديوهات معينة وتطبيقات تستهلك الباقة".


 

أحمد بدوي مجلس النواب أسعار الهواتف الهواتف لجنة الاتصالات ووزارة الاتصالات

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
