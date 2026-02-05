قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فيديوهات معينة.. رئيس اتصالات النواب يعلن مفاجأة بشأن نفاد باقات الإنترنت

الإنترنت
الإنترنت
البهى عمرو

تحظى أزمة نفاد باقات الإنترنت بمصر اهتمام الكثير من المستخدمين، وأن هناك شكاوى كثيرة تفيد بعدم الحصول على الخدمة بشكل منتظم.


علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على نفاد باقات الإنترنت، قائلا: قمنا برصد شكاوي المواطنين حول هذا الأمر، متابعا: "لاحظنا أن بعض الناس بيدخلوا يتفرجوا على فيديوهات معينة تتسبب في نفاذ الباقة، ولا أرغب في الترويج لتلك الفيديوهات".

أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن سرعة الإنترنت في مصر عالية للغاية، والقادم سيكون أفضل فيما يخص ملف الانترنت، منوها بأن 64% من الكابلات النحاسية تم تغييرها لكابلات ألياف ضوئية.
 

قانون جرائم الإنترنت

واسترسل: هناك مناطق تشتكي من قلة سرعة الإنترنت، وذلك لعدم تغيير الكابلات في تلك المناطق أن سعر التليفون المنتج محليا يتوافق مع سعره في الخارج، متابعا: لدينا 15 مصنعا لتصنيع الهواتف في مصر.
 

وأوضح أن نسبة الإشغال في بعض المناطق التكنولوجية وصلت إلى 100%، متابعا: سيتم انتاج العديد من الهواتف في مصر خلال الفترة القادمة.
الصحة

وأشاد النائب أحمد بدوي، بوزارة الداخلية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على جهودها في التصدي للجرائم الإلكترونية والنصب، مؤكّدًا أن الضباط مدرّبون على أعلى مستوى.

وقال إن وزارة الداخلية ومديريات الأمن تتلقى الآن بلاغات الجرائم الإلكترونية أكثر من البلاغات العادية، مشيرًا إلى أن الوزارة على مستوى الجمهورية في مواجهة الابتزاز والنصب الإلكتروني.

وأضاف: «كل تطبيقات المراهنات سيتم حجبها عن مصر، بجانب محاربة الشائعات بكافة صورها»، موضحًا أن بعض التطبيقات التي تُروّج بمبالغ تصل إلى 200 ألف دولار ستغلق قريبًا، وأن الشباب الذين يستخدمون هذه التطبيقات غير الرسمية معرضون للضرر.

وتابع: «بعد مقترح الرئيس السيسي لحماية النشء والأسرة المصرية، نرى اليوم ألعابًا كثيرة وتطبيقات مراهنات يشارك فيها نحو 17 مليون مصري، وهذه التطبيقات تحقق أرباحًا ضخمة لكنها نصب، وأي تطبيق سيتم حجبُه لن يعود مرة أخرى».

واختتم : «المراهنات الإلكترونية أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا، والعقوبات ليست على اللاعبين فقط، بل على السماسرة الذين يروّجون لهذه الألعاب ويجمعون مبالغ ضخمة، ما يُعرض الشباب لخطر كبير».
 

الداخلية أحمد بدوي المراهنات الإلكترونية باقات الإنترنت مجلس النواب صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم تتميز بإطلالة ملفتة في أحدث جلسة تصوير | شاهد

اسما ابراهيم

أسما إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

عمر السعيد و عمرو سعد و المخرج أحمد خالد موسي من كواليس تصوير مسلسل إفراج

عمر السعيد وعمرو سعد والمخرج أحمد خالد موسي من كواليس تصوير مسلسل إفراج |صور

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد