فيديوهات معينة.. رئيس اتصالات النواب يعلن مفاجأة بشأن نفاد باقات الإنترنت

تحظى أزمة نفاد باقات الإنترنت بمصر اهتمام الكثير من المستخدمين، وأن هناك شكاوى كثيرة تفيد بعدم الحصول على الخدمة بشكل منتظم.



علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على نفاد باقات الإنترنت، قائلا: قمنا برصد شكاوي المواطنين حول هذا الأمر، متابعا: "لاحظنا أن بعض الناس بيدخلوا يتفرجوا على فيديوهات معينة تتسبب في نفاذ الباقة، ولا أرغب في الترويج لتلك الفيديوهات".



وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن سرعة الإنترنت في مصر عالية للغاية، والقادم سيكون أفضل فيما يخص ملف الانترنت، منوها بأن 64% من الكابلات النحاسية تم تغييرها لكابلات ألياف ضوئية.



واسترسل: هناك مناطق تشتكي من قلة سرعة الإنترنت، وذلك لعدم تغيير الكابلات في تلك المناطق أن سعر التليفون المنتج محليا يتوافق مع سعره في الخارج، متابعا: لدينا 15 مصنعا لتصنيع الهواتف في مصر.



وأوضح أن نسبة الإشغال في بعض المناطق التكنولوجية وصلت إلى 100%، متابعا: سيتم انتاج العديد من الهواتف في مصر خلال الفترة القادمة.



وأشاد النائب أحمد بدوي، بوزارة الداخلية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على جهودها في التصدي للجرائم الإلكترونية والنصب، مؤكّدًا أن الضباط مدرّبون على أعلى مستوى.

وقال إن وزارة الداخلية ومديريات الأمن تتلقى الآن بلاغات الجرائم الإلكترونية أكثر من البلاغات العادية، مشيرًا إلى أن الوزارة على مستوى الجمهورية في مواجهة الابتزاز والنصب الإلكتروني.

وأضاف: «كل تطبيقات المراهنات سيتم حجبها عن مصر، بجانب محاربة الشائعات بكافة صورها»، موضحًا أن بعض التطبيقات التي تُروّج بمبالغ تصل إلى 200 ألف دولار ستغلق قريبًا، وأن الشباب الذين يستخدمون هذه التطبيقات غير الرسمية معرضون للضرر.

وتابع: «بعد مقترح الرئيس السيسي لحماية النشء والأسرة المصرية، نرى اليوم ألعابًا كثيرة وتطبيقات مراهنات يشارك فيها نحو 17 مليون مصري، وهذه التطبيقات تحقق أرباحًا ضخمة لكنها نصب، وأي تطبيق سيتم حجبُه لن يعود مرة أخرى».

واختتم : «المراهنات الإلكترونية أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا، والعقوبات ليست على اللاعبين فقط، بل على السماسرة الذين يروّجون لهذه الألعاب ويجمعون مبالغ ضخمة، ما يُعرض الشباب لخطر كبير».

