الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية

تقدم نادي الزمالك بطلب رسمي إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، لتأجيل مباراة الفريق أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 12 فبراير الجاري، وذلك بسبب ارتباط الفريق الأبيض بمواجهة قوية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء طلب الزمالك في ظل استعداداته لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم 14 فبراير الحالي، ضمن منافسات البطولة القارية، حيث يسعى الجهاز الفني لتوفير أفضل ظروف الإعداد وتفادي ضغط المباريات والإجهاد البدني للاعبين قبل اللقاء الإفريقي المرتقب.

الفاصل الزمني

ويرى الزمالك أن الفاصل الزمني القصير بين مباراتي سموحة وكايزر تشيفز قد يؤثر على جاهزية الفريق، خاصة مع أهمية المواجهة القارية في مشوار الأبيض نحو المنافسة على لقب الكونفدرالية، في انتظار رد رابطة الأندية وحسم الموقف النهائي من الطلب خلال الساعات المقبلة.

فترة راحة كافية

يأتي ذلك استنادا إلي ضرورة منح فريق الزمالك فترة راحة كافية قبل مباراة كايزر تشيفز في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية المقرر إقامتها يوم 14 فبراير الحالي.

طلب الزمالك أيضا سوف يؤكد خلاله على أن نادي الزمالك مرتبط بمباراة يوم 8 فبراير أمام زيسكو الزامبي بملعب الأخير في الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية.

ويستند نادي الزمالك إلي المادة 19 من لوائح تنظيم المسابقات الخاصة بالدوري الممتاز بعدم وجود فارق زمني لمدة 3 أيام للمباريات التي تقام خارج البلاد وهو الأمر الذي لا يتوافر في موعد مباراتي الزمالك أمام سموحة وكايزر تشيفز.