وصول الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح البري

وصلت الدفعة الرابعة من الفلسطينيين العائدين لقطاع غزه، إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري.

وقالت مصادر بالمعبر، اليوم الخميس - إنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الرابعة تمهيداً لعودتهم إلي قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن فريقا من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع الوجبات والمياه والعصائر عليهم، بجانب توزيع الحلوي والشيكولاتة علي الاطفال وتقديم الدعم النفسي.

من ناحية أخرى .. تستعد السلطات المصرية لاستقبال الدفعة الرابعة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية ، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف عليهم وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.

وجري فتح معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة، في كلا الاتجاهين، الاثنين، امام تنقل الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة.

وقالت المصادر، إن فتح معبر رفح البري جاء بعد دخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعد ضغوط مصرية - أمريكية، بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني في مايو 2024.

وكانت الدفعة الثالثة من الفلسطينيين العائدين الى قطاع غزه، غادرت أمس، بينما استقبلت مصر عدد من الجرحي والمرضي الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.