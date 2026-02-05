قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلغاء مؤتمر جيسوس قبل مباراة اتحاد جدة والنصر غدا الجمعة في دوري روشن السعودي

جيسوس
جيسوس
إسلام مقلد

يستضيف ملعب الأول بارك في الرياض، غدًا، مواجهة نارية تجمع النصر بنظيره الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي، في لقاء يسعى خلاله العالمي لمواصلة الضغط على صدارة الترتيب، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

غياب رونالدو ثم عودته للتدريبات

وشهدت الجولة الماضية غياب كريستيانو رونالدو عن فوز النصر على الرياض بهدف دون رد، سجله ساديو ماني بعد تمريرة من جواو فيليكس، دون إعلان رسمي عن سبب الغياب، في أول غياب لقائد المنتخب البرتغالي عن مباريات الدوري هذا الموسم، بعدما سجل 17 هدفًا في 18 مباراة.

وعاد رونالدو إلى التدريبات أمس الأربعاء، وسط أنباء عن شعوره بالغضب بسبب عدم إبرام النادي صفقات قوية في الميركاتو الشتوي، باستثناء التعاقد مع حيدر عبد الكريم وعبد الله الحمدان، مقارنة بتدعيمات الهلال التي وصلت إلى 7 صفقات بارزة.

قرار مفاجئ من جورجي جيسوس

وقبل ساعات من القمة المرتقبة، قرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا عقده اليوم الخميس، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن لوائح رابطة الدوري السعودي تلزم المديرين الفنيين بحضور المؤتمرات الصحفية، لا سيما في المباريات المقامة على ملعب الفريق.

غموض داخل النصر وعقوبات منتظرة

ولم يوجه نادي النصر أي دعوة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر، ما تسبب في غياب جيسوس رسميًا، وفتح باب التساؤلات حول الأوضاع داخل النادي قبل مواجهة الاتحاد.

ومن المنتظر أن يتعرض النصر لغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف ريال مع إيقاف التنفيذ حتى نهاية الموسم، على أن ترتفع إلى 100 ألف ريال في حال تكرار المخالفة.

تكرار الغياب يثير التساؤلات

ويعد هذا الغياب هو الثاني لجورجي جيسوس عن المؤتمرات الصحفية، بعد تغيبه عن مؤتمر مباراة الرياض الماضية، الأمر الذي يزيد من حالة الغموض والترقب داخل أروقة النصر، قبل واحدة من أهم قمم الموسم في دوري روشن.

